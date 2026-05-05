Metallklingen
Präzise 0,2-mm-Schritte
BeardSense Technologie
Haarauffangschale
Bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit
Selbstschärfende Metallklingen bieten zusätzliche Stärke für maximale Präzision beim Trimmen und bleiben so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.
Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 40 Längeneinstellungen in 0,2-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.
Unsere innovative Haarsammelvorrichtung fängt bis zu 80 % der getrimmten Haare* auf und sorgt so für weniger Aufwand beim Trimmen.
4.3
von 5
168
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Gylifie
05/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Barttrimmer
Ich nutze den Barttrimmer für meinen Dreitagebart. Die Leistung des Gerätes ist sehr gut. Das Gerät lässt sich leicht reinigen
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst
Date of Use 2026-05-04
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst
Date of Use 2026-05-04
Ciboxy
17/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Produkt
Prezise und zuverlessig. Top Qualitat. Segr empfehlswert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst
Bayer04.
14/01/2026
Deutschland
Teil der Aktion
Philips Beard Trimmer 5000 Series
Ich durfte aufgrund eines Produkttests den Beard Trimmer testen. Ich habe den Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 über mehrere Wochen regelmäßig genutzt und bin insgesamt sehr zufrieden. Der Trimmer wirkt hochwertig, liegt gut in der Hand und schneidet den Bart gleichmäßig und sauber, auch bei dichterem Bartwuchs ohne Ziehen oder Ruckeln. Sehr positiv finde ich die BeardSense-Technologie, da sich die Leistung automatisch an die Bartdichte anpasst. Die vielen Längeneinstellungen ermöglichen ein präzises Styling. Der Haarauffangbehälter ist grundsätzlich praktisch, allerdings könnte die Auffangschale etwas größer sein, da sie sich bei längerem Bart relativ schnell füllt. Die Akkulaufzeit ist sehr gut und reicht für mehrere Anwendungen, zudem ist die Schnellladefunktion im Alltag äußerst hilfreich. Die Reinigung unter fließendem Wasser funktioniert unkompliziert. Lieferumfang: Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Aufbewahrungsetui für Trimmer und Zubehör Ladekabel Haarauffangbehälter Kurzanleitung & Sicherheitshinweise Insgesamt überzeugt der Trimmer durch gute Leistung, einfache Handhabung und hochwertige Verarbeitung. Trotz kleiner Schwächen ist er für mich eine klare Empfehlung für die regelmäßige Bartpflege.
Vorteile
Präzises Styling möglich
Nachteile
Auffangbehälter zu klein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale verfasst
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf