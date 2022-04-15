Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Alle Serien
SatinShave Essential Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Eingestellt
Support
HP6342/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
Alle (8)
Wann muss ich die Folie an meinem LadyShaver austauschen?
Wie reinige ich meinen Philips LadyShaver?
Sollte ich meinen Philips Epilierer oder LadyShaver auf nasser oder trockener Haut verwenden?
Kann ich die Scherfolie am ganzen Körper verwenden?
Ich leide an einer Nickelallergie. Kann ich dieses Gerät benutzen?
ShaversReinigungsbürste
SatinShave EssentialScherkamm
Gereizte Haut nach der Verwendung des Philips Satin LadyShaver
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter