NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Neu
HX3333/23
Erhältlich in
Kompaktes und tragbares Design
Entfernt bis zu 99,9 % an Plaque an behandelten Bereichen*
Bis zu 100 % gesünderes Zahnfleisch als mit Zahnseide**
3 Putzprogramme
21 Tage Akkulaufzeit***
Der Philips Sonicare Compact Flosser 1000 ist sanft, effektiv und jederzeit einsatzbereit. Der Flosser entfernt in nur 60 Sekunden bis zu 99,9 % Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands*.
Der Philips Sonicare Compact Flosser 1000 ist bis zu 100 % effektiver als Zahnseide und verbessert die Gesundheit des Zahnfleischs in nur 4 Wochen**.
Der Flosser ist kompakt und für unterwegs konzipiert. Der zusammenklappbare 200-ml-Wassertank lässt sich im leeren Zustand über den Griff schieben und erleichtert so die Aufbewahrung zu Hause oder das Verstauen in einer Tasche auf Reisen.
Bewertungen
In einer In-vitro-Studie, tatsächliche Ergebnisse können variieren
nach 4 Wochen im Vergleich zu Zahnseide bei Verwendung der Standarddüse
basierend auf einer Anwendung pro Tag mit einer Dauer von 1 Minute