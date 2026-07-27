Einfache Zahnzwischenraumreinigung in nur 60 Sekunden

Fügen Sie die Zahnzwischenraumreinigung mühelos Ihrer täglichen Routine hinzu – mit dem Philips Sonicare Compact Flosser 1000. In nur 60 Sekunden entfernt er bis zu 99,9 % Plaque zwischen den Zähnen und entlang des Zahnfleischrands. Dank seines zusammenklappbaren Designs eignet er sich perfekt für unterwegs.