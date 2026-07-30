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  • Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
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Philips Sonicare 3100 seriesElektrische Schallzahnbürste - Schwarz

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Sugar Rose
Sugar Rose
Weiß
Weiß
Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.
Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

  • Drucksensor

  • 2-Minuten-Timer

  • Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque

  • 14 Tage Betriebsdauer

Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

Der integrierte Drucksensor schützt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch

Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

746

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sonicare 3100

Preis und Qualität sehr gut. Die Zahnputzleistung ist erstaunlich gut.

Vorteile

Sehr gute Zahnputzleistung

Nachteile

bislang keine bemerkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

Date of Use 2026-07-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

Date of Use 2026-07-30

25/04/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Prima Schallzahnbürste

Leichte Schalltahnbürste, wir sind mit dem Putzergebnis sehr zufrieden. Kein Problem mehr mit Zahnstein. Haben uns für die Reise das Set nochmal gekauft

Vorteile

Sehr effektiv

Nachteile

Sehen zur Zeit keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst

08/09/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfekt

Jedem der Zahnpflege ernst nimmt,und gerne zum Zahnarzt geht.

Vorteile

einfach praktisch

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch

  2. Individuelle Ergebnisse können variieren

  3. Daten sind abrufbar

  4. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm