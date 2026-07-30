NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3671/14
HX367BK
Erhältlich in
Drucksensor
2-Minuten-Timer
Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque
14 Tage Betriebsdauer
Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.
4.2
von 5
746
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Achim52
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sonicare 3100
Preis und Qualität sehr gut. Die Zahnputzleistung ist erstaunlich gut.
Vorteile
Sehr gute Zahnputzleistung
Nachteile
bislang keine bemerkt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Date of Use 2026-07-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Date of Use 2026-07-30
Katze59
25/04/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Prima Schallzahnbürste
Leichte Schalltahnbürste, wir sind mit dem Putzergebnis sehr zufrieden. Kein Problem mehr mit Zahnstein. Haben uns für die Reise das Set nochmal gekauft
Vorteile
Sehr effektiv
Nachteile
Sehen zur Zeit keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3675/15 2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz/Rosa verfasst
Kuwe46
08/09/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfekt
Jedem der Zahnpflege ernst nimmt,und gerne zum Zahnarzt geht.
Vorteile
einfach praktisch
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
Individuelle Ergebnisse können variieren
Daten sind abrufbar
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm