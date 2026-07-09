Klingen mit abgerundeten Spitzen
Selbstschärfende Klingen
LED "Ladevorgang läuft" und "Akkustand niedrig"
Kammaufsatz für den Intimbereich
Anpassbarer Kammaufsatz (3–7 mm)
Unser Trimmer verfügt über 9 Aufsätze, mit denen Sie Ihr Gesichtshaar trimmen und stylen, Ihr Kopfhaar kürzen und Ihre Körperbehaarung pflegen können, sodass Sie alle Ihre Pflegeanforderungen optimal erfüllen können.
Die Klingen und Bartkämme des Trimmers sorgen für saubere, gerade Linien, damit Sie ganz leicht Ihren idealen Look erreichen.
Befestigen Sie den Haarschneidekamm, und wählen Sie aus den verschiedenen Längeneinstellungen, um Ihren Frisur zu Hause einfach selbst zu pflegen.
4.2
von 5
706
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Liberal46-1972
09/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
so, wie es sein soll.
sehr handlich, schneidet gut und scharf, wie man es von einem neuen Gerät erwartet.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 6-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-07-04
gjkgroup
10/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einmal aufladen und es hält lange.
Es erfüllt meine Bedürfnisse perfekt. Es hat viele verschiedene Funktionen.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 8-in-1-Trimmer verfasst
DeniSh
22/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr schön 👍👍👍👍👍👍👍 sehr schön
Sehr gut 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 sehr schön
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht verfasst
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf