Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
GESICHT – Styler und Pflegesets
Alle Serien
All-in-One Trimmer 5000er Serie
Support
MG5950/15
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (14)
Was bedeuten die Symbole auf meinem Philips Groomer?
Kann ich meinen Philips Groomer mit Wasser abspülen?
Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Wie sollte ich meinen Bart mit meinem Philips Produkt trimmen?
Schneideeinheit
ShaversReinigungsbürste
All-in-One TrimmerVerstellbarer Kammaufsatz 9–13 mm
All-in-One Trimmer2-mm-Kammaufsatz für Dreitagebart
All-in-One TrimmerVerstellbarer Kamm 16 bis 20 mm
All-in-One-TrimmerVerstellbarer Kammaufsatz 3–7 mm
All-in-One Trimmer1-mm-Kammaufsatz für Dreitagebart
All-in-One Trimmer3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
All-in-One Trimmer5-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
USB-Kabel
Beardtrimmer series 5000Präzisionstrimmer
Trimmer für den Körper
All-in-One-Trimmer/MultigroomNasen- und Ohrhaartrimmer
All-in-One_Trimmer& MultigroomKammaufsatz, 16 mm
HQ87 USB-Netzadapter
Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche
Mein Philips Nasenhaartrimmer funktioniert nicht.
Meine Haut ist nach der Verwendung von Philips Groomer gereizt
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter