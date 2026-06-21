12-in-1: Gesicht, Haar und Körper
Selbstschärfende Edelstahlklingen
BeardSense Technologie
Dieser All-in-One-Trimmer umfasst 12 Aufsätze für Deine Anforderungen. Trimme und style Deinen Bart, schneide Deine Haare und trimme Dein Körperhaar ganz komfortabel.
Der Trimmer bietet zusammen mit den verschiedenen Kammaufsätzen 14 Längeneinstellungen von 0,5 bis 16 mm in präzisen 1-mm-Schritten für kürzere und längere Bartstyles. Dank des schmalen Designs des Präzisionstrimmeraufsatzes sind scharfe Konturen und feine Details kein Problem mehr. Kreieren Sie mit dem Metalltrimmer saubere Konturen an Wangen, Kinn und Hals, um Ihren Look abzurunden.
Rasiere Dich mit unserem Körperrasierer komfortabel unterhalb des Halses. Ein einzigartiges Hautpflegesystem schützt empfindliche Stellen und ermöglicht das Trimmen von Körperhaaren auf bis zu 0,5 mm. Mit dem aufsteckbaren Trimmaufsatz kannst Du auch Körperhaare trimmen.
4.4
von 5
1778
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Didi L.
21/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles Bestens
Mein alter Philips hat nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben. Hoffe, der neue hält genauso lang. Viele Zubehörteile und alles ok.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-06
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17-in-1-Trimmer verfasst
Date of Use 2026-05-06
oben_ohne
06/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
all-one-trimmer
richtig gutes top gerät / ich nutze es für nase, ohren, körper und das kopfhaar. super top zufrieden 😃👍
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-05
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG5950/15R1 Series 5000, generalüberholt verfasst
Date of Use 2026-06-05
Schrödingers Wolke
11/05/2026
Deutschland
1 mal kaufen,alles drin, toll..
Tolles Teil, Verarbeitung gut, Handgefühl gut,Schneidet gefühlvoll, praktisch unbegrenzte Anwendungen, für Haare, egal ob Kopf, Körper, Intimbereich, einmal kaufen alles drin. Bin begeistert.
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Date of Use 2026-05-11
Diese Bewertung wurde für All-in-One Trimmer MG7940/15 Serie 7000 verfasst
Date of Use 2026-05-11
Wert ausgehend von 2,3 Mal Barttrimmen pro Woche, jeder Trimmvorgang durchschnittlich 11,5 Minuten