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GESICHT – Styler und Pflegesets
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Kann ich den Philips Groomer verwenden, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist?
Wie reinige ich meinen Philips Groomer?
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ShaversReinigungsbürste
All-in-One TrimmerVerstellbarer Kammaufsatz 9–13 mm
All-in-One TrimmerVerstellbarer Kamm 16 bis 20 mm
All-in-One TrimmerKammaufsatz, 9 mm
All-in-One TrimmerAufbewahrungsetui
All-in-One TrimmerKammaufsatz, 12 mm
All-in-One TrimmerKammaufsatz, 16 mm
All-in-One TrimmerEinstellbarer Präzisionskamm, 1–3 mm
All-in-One-TrimmerVerstellbarer Kammaufsatz 3–7 mm
All-in-One TrimmerAugenbrauenkamm, 6 mm
All-in-One Trimmer3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
All-in-One Trimmer5-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
All-in-One TrimmerKammaufsatz, 4 mm
All-in-One TrimmerSerie 7000
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Beardtrimmer series 5000Präzisionstrimmer
Trimmer für den Körper
All-in-One-Trimmer/MultigroomNasen- und Ohrhaartrimmer
Multigroom series 7000Haarschneider
HQ87 USB-Netzadapter
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
Der Akku meines Philips Groomers/Haarschneiders wird schnell leer
Mein Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider lädt nicht
Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.
Der Philips Groomer schneidet meine Haare ungleichmäßig
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