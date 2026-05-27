Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
OneBlade – trimmen, stylen und rasieren
Alle Serien
OneBlade Intimate
Support
QP1924/20
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (7)
Kann ich meinen Philips OneBlade nass oder trocken verwenden?
Wie verwende ich meinen OneBlade am Körper?
Kann ich mit meinem Philips Pflege- oder Beauty-Produkt verreisen?
Wann sollte ich die Klinge meines Philips OneBlade austauschen?
Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?
OneBladeSchutzkappe
OneBladeKammaufsatz für Körperbehaarung Intimate 3 mm
OneBlade2 x SkinProtect Klinge
USB-Kabel
HQ87 USB-Netzadapter
OneBlade1 x SkinProtect Klinge
Mein Philips OneBlade funktioniert nicht
Ich kann den USB-Adapter/das USB-Ladegerät für mein Philips Produkt nicht finden
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter