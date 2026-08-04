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  • Überragende Gründlichkeit*, die lange anhält
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Limited Edition 9000 SeriesElektrorasierer aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

S9980/54

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Überragende Gründlichkeit*, die lange anhält
Ultimative Langlebigkeit mit selbstschärfenden Klingen aus Stahl, wie er auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet wird. Die Klingen bleiben scharf und halten selbst widrigen Bedingungen stand. Für eine hautnahe und gründliche Rasur, selbst bei empfindlicher Haut: jeden Tag.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Überragende Gründlichkeit*, selbst bei einem 5-Tage-Bart

Überragende Gründlichkeit*, die lange anhält

  • Hautnahe Rasur

  • Präzision dank Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

  • Pressure Guard Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Rasiert Haare in jeder Richtung mit Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

Rasiert Haare in jeder Richtung mit Klingen aus extrastarkem Stahl (Space Grade)

Die selbstschärfenden und leistungsstarken 360-Grad-Klingen mit Rotationstechnologie bestehen aus extrastarkem Stahl (Space Grade) und bleiben 2 Jahre lang scharf. Sie rasieren Haare in jeder Richtung und passen sich so der natürlichen Haarwuchsrichtung an.

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

04/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Überraschung für Benutzer von Schwingkopfrasierern

Das Gefühl auf der Haut ist sehr sanft, ohne Ziepen oder Kratzen. Auch in Punkto Geschwindigkeit sehr effektiv. Einziger kleiner Minuspunkt ist die Rasur am Unterkiefer beim Übergang zu den Wangen. Da wäre etwas mehr Flexibilität willkommen, was aber den Gesamteindruck nicht schmälert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Generationswechsel bringt attraktive Vorteile

Der Rasierer ist gründlicher als sein Vorgänger (7000er Serie von Philips), durch die Lightshow kann ich den optimalen Druck ziemlich durchgehend aufbringen. Für die Haut scheint der neue Rsierer etwas schonender zu sein, finde ich gut.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasierer der optimal rasiert und das angenehm leis

Der Rasierer macht was er soll und das ordentlich und gründlich. Er ist angenehm leise gegenüber meinem vorherigen Rasierer von Philips. Die Reinigung in der speziellen Dose finde ich ein wenig übertrieben. Kann man benutzen muss es aber auch nicht. Es entstehen unnütze Extrakosten! Ansonsten ist der Rasierer eine Empfehlung

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie

  2. im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  3. Basierend auf Benutzern der Philips S7000er Serie und der Philips Shaving App im Jahr 2019

  4. * * Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche

  5. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.