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Eingestellt

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9987/54

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
Der intelligenteste Rasierer der Welt mit KI: Der Philips Rasierer der 9000er Serie sorgt dank Lift & Cut Rasiersystem für eine hautnahe Rasur und schützt die Haut gleichzeitig mit SkinIQ Technologie, die in Echtzeit Feedback zum ausgeübten Druck liefert.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Überragende Gründlichkeit, selbst bei einem 5-Tage-Bart

Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut

  • Hautnahe Rasur

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Pressure Guard Sensor

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Hautnahe Rasur dank Lift & Cut Rasiersystem

Mit unserer einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationstechnologie wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht.

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug**.

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Immer der perfekte Druck mit dem Pressure Guard Sensor

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den du ausübst, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn du zu viel oder zu wenig Druck ausübst. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für dich ist.

Technische Daten

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4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

04/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Überraschung für Benutzer von Schwingkopfrasierern

Das Gefühl auf der Haut ist sehr sanft, ohne Ziepen oder Kratzen. Auch in Punkto Geschwindigkeit sehr effektiv. Einziger kleiner Minuspunkt ist die Rasur am Unterkiefer beim Übergang zu den Wangen. Da wäre etwas mehr Flexibilität willkommen, was aber den Gesamteindruck nicht schmälert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Generationswechsel bringt attraktive Vorteile

Der Rasierer ist gründlicher als sein Vorgänger (7000er Serie von Philips), durch die Lightshow kann ich den optimalen Druck ziemlich durchgehend aufbringen. Für die Haut scheint der neue Rsierer etwas schonender zu sein, finde ich gut.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasierer der optimal rasiert und das angenehm leis

Der Rasierer macht was er soll und das ordentlich und gründlich. Er ist angenehm leise gegenüber meinem vorherigen Rasierer von Philips. Die Reinigung in der speziellen Dose finde ich ein wenig übertrieben. Kann man benutzen muss es aber auch nicht. Es entstehen unnütze Extrakosten! Ansonsten ist der Rasierer eine Empfehlung

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell der Philips 9000er Serie

  2. Im Vergleich zur Philips Shaver Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart

  3. Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  4. Basierend auf Benutzern der Philips Series S7000 und der Philips Shaving App im Jahr 2019

  5. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit gegenüber Wasser in der Reinigungskartusche

  6. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.