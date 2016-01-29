Eingestellt
SCF155
Maschinenwaschbar
Der saugaktive Kern schließt die überschüssige Milch ein und hält so Feuchtigkeit von der Haut fern.
Rutschfest durch Klebeband für sicheren Halt der Stilleinlage.
Gemeinsam entwickelt mit einer Hebamme und Stillberaterin, die seit 20 Jahren stillende Mütter unterstützt.
2.3
von 5
30
Bewertungen
Zsanett
29/01/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
Einfach super!
Schöne Abfertigung, super Qualität, sehr nutsbar, es ist viel besser wie die einweg Stilleinlagen sind. Ich bin sehr zu frieden, ich kann nur weiter emphelen.
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Zweifachmami
13/06/2017
Suisse
Viel besser als einweg Stilleinlagen
Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.
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Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.