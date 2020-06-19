Suchbegriffe
SCF291/01
Minutenschnelles Sterilisieren und einfache Aufbewahrung
Sterilisieren Sie bis zu sechs Flaschen und Zubehör in nur 10 Minuten. Der schlanke, aber geräumige Advanced-Flaschensterilisator ist schnell und effizient und tötet 99,9 % der Keime* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.Alle Vorteile ansehen
Babyflaschen-Sterilisator
Gesamtzeit
Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.
Erlebe Geschwindigkeit und Sicherheit mit einem Sterilisationszyklus von nur 10 Minuten. Nach diesem Zeitraum schaltet sich der Sterilisator automatisch selbst aus.
Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.
Dank der anpassbaren Größe unseres fortschrittlichen Sterilisators lässt sich der Platz auf der Arbeitsfläche minimieren, wenn kleinere Gegenstände wie Schnuller sterilisiert werden oder das Gerät gerade nicht gebraucht wird.
Durch die gründliche Reinigung im Sterilisator ohne Chemikalien bleibt sein Inhalt bis zu 24 Stunden lang steril. Wie? Halte einfach den Deckel geschlossen.
Unser Sterilisator ist schlank und bietet dennoch Platz für bis zu sechs Philips Avent Babyflaschen. Er eignet sich auch für alle anderen wichtigen Dinge, wie Sauger, Schnuller oder Handmilchpumpen.
Der Sterilisator kann von oben bis unten, innen wie außen schnell und einfach gereinigt werden – sogar die Heizplatte. So hast du mehr Zeit für dein Kind.
