Sterilisieren unterwegs
Tötet 99,9 % aller schädlichen Keime ab
Einfache Bedienung
5 Beutel für 100 Zyklen
Jeder Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle kann zur Sterilisation von Flaschen, Milchpumpen und anderen Babyartikeln in nur 90 Sekunden verwendet werden*
Jeder Beutel zur Dampfsterilisation in der Mikrowelle tötet nachweislich 99,9%** der Keime und Bakterien ab.
Jeder Beutel umfasst ein Kontrollkästchen. Wenn Sie die Kontrollkästchen jeweils ankreuzen, können ganz einfach nachverfolgen, wie oft Sie jeden Beutel verwendet haben.
4.5
von 5
23
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
LadyMeli83
02/09/2015
Suisse
Genial dieses Produkt!!!
Ich bin total begeistert von diesen Beuteln, da Handhabung sehr einfach und im Alltag genial. Beutel konnten locker wie angegeben 20mal benutzt werden und die Schoppen gingen auch nicht kaputt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF297/05 Beutel zur Sterilisation in der Mikrowelle verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF297/05 Microwave steriliser bags verfasst
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Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Bei einer Mikrowellenleistung von > 1.100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes und Escherichia coli. Die Testergebnisse werden von einem unabhängigen Testlabor bereitgestellt.
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.