Die Philips Avent Handmilchpumpe SCF430/10 wurde mir kostenlos im Rahmen eines Produkttests zur Verfügung gestellt. Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Mittlerweile habe ich einige Erfahrung mit Milchpumpen und muss sagen, dass mich die SCF430/10 absolut überzeugt hat. Die Pumpe ist wunderbar klein und passt gut in die Tasche, wenn man doch mal unterwegs abpumpen muss/ möchte. Der Zusammenbau geht schnell und genauso einfach ist sie auch wieder auseinander gebaut um sie zu reinigen. Sie passt, aufgrund der Größe, in den kleinsten Sterilisator. Das Silikonkissen ist in einer Größe dabei, die angeblich auf jede Brustwarze passt. Ich kann hier nur für mich sprechen – bei mir sitzt sie sehr gut. Ab und an kommt mal ein Tropfen Milch aus, aber das absolut nicht tragisch. Das Anlegen der Pumpe und auch der Druck ist angenehm und der Milchfluss wird schnell angeregt. Die Milchpumpe ist für aufrechtes Abpumpen entwickelt worden – ein echter Vorteil! Hier muss man nicht dauerhaft unbequem nach vorne geneigt sitzen, sondern kann es sich richtig bequem dabei machen. Praktisch finde ich, dass man auch andere Flaschengrößen anbringen kann. Ich kann die Philips Avent Handmilchpumpe mit gutem Gewissen weiterempfehlen.