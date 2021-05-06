Eingestellt
Einfaches Abpumpen und Füttern
Standardset
Das innovative Silikonkissen, das der einzigartigen Saugbewegung von Babys nachempfunden wurde, stimuliert die Brust, sodass der Milchfluss schneller eingeleitet wird. Für bequemes und effizientes Abpumpen.
Eine Größe, passend für alle – da sich die Form und die Größe der Brust während der gesamten Stillzeit verändert, passt sich das Silikonkissen sanft und flexibel an Ihre einzigartige Anatomie an. Für 99,98 % aller Brustwarzengrößen* (bis zu 30 mm).
Die Milchpumpe ist klein und leicht, einfach aufzubewahren und zu transportieren und sorgt damit für einfaches und diskretes Abpumpen unterwegs.
4.6
von 5
365
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
sara_testet
06/05/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Einfache Handhabung
Tolle Milchpumpe. Sie ist schön klein, sodass man sie auch unterwegs gut benutzen kann. Das Abpumpen ist angenehm durch den großen gummierten Aufsatz
Vorteile
Klein, gut zu verstauen, angenehmes Abpumpen
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
nbv_91
03/05/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Praktisches Abpumpen für Unterwegs
Die Handmilchpumpe von Philips würde ich jeder Zeit weiter empfehlen. Da in diesem Set alles an Zubehör mit dabei ist, kann man sofort mit dem Abpumpen starten. Die Bedienung der Pumpe ist durch die gut beschriebene Anleitung und durch das relativ einfache System sehr einfach. Die Handmilchpumpe pumpt die Muttermilch ohne Probleme, sauber und auch schnell ab. Die Reinigung stellt sich auch sehr unproplematisch dar. Was mich am meisten überzeugt hat: die sehr praktische, kompakte Größer der Handmilchpumpe. Somit steht dem Abpumpen für Unterwegs nichts mehr im Weg. Für mich als Mutter die gerne und viel unterwegs ist eine echte Erleichterung.
Vorteile
Sehr praktisch, gut für unterwegs, klein und kompakt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Melle0405
02/05/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Klare Kaufempfehlung
Wir duften die Handmilchpumpe von Avent Testen und sind begeistert. Die Milchpumpe liegt super an der Brust an und mit leichtem Druck entnimmt sie der Brust Muttermilch direkt und die passenden Flaschen von Avent. Auch die Reinigung ist ein Kinderspiel und schnell erledigt. Die Pumpe kann problemlos in eine Tasche für unterwegs gepackt werden um auf Reise auch den Alltag einer Mama zu erleichtern.
Vorteile
Handlich leicht und kompakt
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF430/10 Handmilchpumpe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.