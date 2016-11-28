Eingestellt
4 x 125 ml
Alle Avent Sauger und Trinkschnäbel von Philips können mit den Avent Muttermilchbehältern von Philips kombiniert werden. (Sauger nicht im Lieferumfang enthalten.)
Pumpen Sie Milch mithilfe einer Philips Avent Milchpumpe direkt in einen Muttermilchbehälter ab.
4.3
von 5
60
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
DB2016
28/11/2016
Deutschland
Beste Sauger für Neugeborene
Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.
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Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst
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isabella0301
09/04/2013
Deutschland
super
also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.
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isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
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Diese Bewertung wurde für SCF560/27 Classic+ baby bottle verfasst
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