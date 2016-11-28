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  • Einfaches Aufbewahren von Muttermilch. Problemloses Füttern.
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Eingestellt

Philips AventMuttermilchbehälter

SCF680/04

4.3
| (60) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Einfaches Aufbewahren von Muttermilch. Problemloses Füttern.
Philips AVENT Muttermilchbehälter SCF680/04 zur Aufbewahrung im Kühl- oder Gefrierschrank. Pumpen Sie Milch mithilfe Ihrer Milchpumpe direkt in die Behälter ab. Zum Füttern müssen Sie nur noch den Verschlussdeckel durch einen Anti-Kolik Sauger austauschen (Sauger nicht im Lieferumfang enthalten).
Alle Vorteile anzeigen

Die Milch muss nicht mehr umgefüllt werden

Einfaches Aufbewahren von Muttermilch. Problemloses Füttern.

  • 4 x 125 ml

Alle Avent Sauger und Trinkschnäbel sind kombinierbar.

Alle Avent Sauger und Trinkschnäbel sind kombinierbar.

Alle Avent Sauger und Trinkschnäbel von Philips können mit den Avent Muttermilchbehältern von Philips kombiniert werden. (Sauger nicht im Lieferumfang enthalten.)

Diese Flasche besteht aus PP – einem BPA-freien Material.

Diese Flasche besteht aus PP – einem BPA-freien Material.

Direktes Abpumpen in einen Muttermilchbehälter

Direktes Abpumpen in einen Muttermilchbehälter

Pumpen Sie Milch mithilfe einer Philips Avent Milchpumpe direkt in einen Muttermilchbehälter ab.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.3

von 5

60

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

28/11/2016

Deutschland

Deutschland

Beste Sauger für Neugeborene

Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.

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Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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09/04/2013

Deutschland

Deutschland

super

also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.

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23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great for small drinks

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed

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Diese Bewertung wurde für SCF560/27 Classic+ baby bottle verfasst

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