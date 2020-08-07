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  • Fühl den Bass+
  • Fühl den Bass+
  • Fühl den Bass+
  • Fühl den Bass+
  • Fühl den Bass+
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Eingestellt

Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

SHB3075BL/00

3.9
| (39) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
Blau
Rot
Rot
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Fühl den Bass+
Die BASS+-Kopfhörer von Philips packen überwältigende, satte Bässe in ein elegantes, kompaktes Design. Tolle Optik, großartiger Klang und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Kabellose Bluetooth-Kopfhörer für Beats mit mehr Bass in handlichem Format.
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Fühl den Bass+

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Der Akku bietet bis zu 12 Stunden Betriebszeit

Der Akku bietet bis zu 12 Stunden Betriebszeit

Mit 12 Stunden Betriebszeit kannst du den ganzen Tag Musik hören.

32-mm-Lautsprechertreiber

32-mm-Lautsprechertreiber

BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für optimalen Komfort

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für optimalen Komfort

BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

39

Bewertungen

07/08/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragendes Gerät mit Bluetooth 5 Treiber

Anfangs war dem nicht so, da aus vergangener Zeit ein Bluetooth4-Dongle verwendet wurde. Erst nach anschaffung des Bluetooth5 Dongles(Schnittstelle) waren bis zu 7 Verbundungen(Kopplungen) gleichzeitig möglich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

03/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

quality

good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.

Vorteile

all

Nachteile

non

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic verfasst

21/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

The Sound is Excellent!

I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.

Vorteile

Great Sound, Comfortable and Wireless.

Nachteile

Sometimes feel a bit slippery on head.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic verfasst

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  • 10 € für Newsletter Anmeldung
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