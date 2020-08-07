Eingestellt
SHB3075RD/00
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
Mit 12 Stunden Betriebszeit kannst du den ganzen Tag Musik hören.
BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.
BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.
3.9
von 5
39
Bewertungen
werner7244623*
07/08/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Hervorragendes Gerät mit Bluetooth 5 Treiber
Anfangs war dem nicht so, da aus vergangener Zeit ein Bluetooth4-Dongle verwendet wurde. Erst nach anschaffung des Bluetooth5 Dongles(Schnittstelle) waren bis zu 7 Verbundungen(Kopplungen) gleichzeitig möglich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst
djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Vorteile
all
Nachteile
non
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Swenton12
21/06/2020
United Kingdom
The Sound is Excellent!
I had Philips wired Headphones and i thought the sound was pretty decent, unfortunately the wire broke so i upgraded to these and i am so glad i did. They look so stylish, are very comfortable and cushy to wear and the Bass on these went up a few notches on my old ones plus the fact they are wireless and are easy to connect with my phone is the icing on the cake. WOULD HIGHLY RECOMMEND!.
Vorteile
Great Sound, Comfortable and Wireless.
Nachteile
Sometimes feel a bit slippery on head.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB3075BK Wireless On Ear Headphone with mic verfasst
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