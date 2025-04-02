TAH4209BL/00
Erhältlich in
Leichter On-Ear-Kopfhörer
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit
Klare Gespräche
Diese On-Ear-Kopfhörer eignen sich hervorragend für den täglichen Tragekomfort. Der gepolsterte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die weichen Ohrmuscheln können angewinkelt werden, damit sie genau richtig sitzen. Jede Ohrmuschel ist mit Memory-Schaumstoff gepolstert: Je öfter Sie sie tragen, desto mehr werden Sie sie lieben.
Die 32-mm-Treiber sorgen für großartigen Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.
Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 55 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie zwei zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.
4.0
von 5
47
Bewertungen
Sasha8
02/04/2025
Deutschland
Perfekt
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Kopfhörer haben mich von der ersten Minute an positiv überrascht. Die Verbindung war schnell und problemlos. Der Klang ist klar und sauber. Das Design hat mir ebenfalls gefallen: Es ist zwar einfach, aber gleichzeitig gut durchdacht. Die Kopfhörer sitzen bequem und verursachen auch bei längerem Tragen keinen Unkomfort. Ich möchte besonders die einfache Lautstärkesteuerung hervorheben – die Tasten sind leicht zu ertasten. Die Akkulaufzeit ist hervorragend! Insgesamt sind es großartige kabellose Kopfhörer mit gutem Klang, bequemem Sitz und einem fairen Preis. Ich empfehle sie!
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Innak13
24/03/2025
Deutschland
Stilvolle und schlichte schwarze Kopfhörer!
Gute Kopfhörer für ihren Preis. Der Klang ist klar, mit angenehmen Bässen, die Bluetooth-Verbindung ist stabil. Im Kit sind Anleitungen und Q-Code enthalten, Sie können Anwendungen herunterladen und Einstellungen individuell für sich vornehmen, niedrige und hohe Frequenzen, Bässe, Klangtiefe. Sie sitzen bequem in den Ohren, die Ohrpolster könnten jedoch weicher sein. Der Akku hält die Ladung ziemlich lange. Bei einem Erwachsenen oder einem großen Kopf sitzen sie etwas eng. Insgesamt eine tolle Option für den täglichen Gebrauch.
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Mihaela F
10/03/2025
Deutschland
Sehr gut!
Ich habe die Philips TAH4209BK ausprobiert und bin beeindruckt von der klaren Klangqualität und dem satten Bass. Die lange Akkulaufzeit und das bequeme, leichte Design machen sie zu einem idealen Begleiter für den Alltag.
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