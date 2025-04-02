ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216Turntable image 217
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216Turntable image 217
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
  • Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.

4000 seriesKabellose On-Ear-Kopfhörer

TAH4209WT/00

4
| (47) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink
Pink
Schwarz
Schwarz
Seidenweiß
Seidenweiß
Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.
Mit einer Laufzeit von bis zu 55 Stunden sind Sie mit diesen kabellosen On-Ear-Kopfhörern auch zwischen zwei Ladevorgängen glücklich. Sie erhalten großartigen Sound, Dynamic Bass für tiefere Bässe auch bei geringer Lautstärke und können eine Einstellung mit geringer Verzögerung für Videos aktivieren.
Alle Vorteile anzeigen

Leicht, bequem, faltbar und tagelange Laufzeit.

  • Leichter On-Ear-Kopfhörer

  • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

  • Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit

  • Klare Gespräche

So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können

So leicht und bequem, dass Sie sie stundenlang tragen können

Diese On-Ear-Kopfhörer eignen sich hervorragend für den täglichen Tragekomfort. Der gepolsterte Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die weichen Ohrmuscheln können angewinkelt werden, damit sie genau richtig sitzen. Jede Ohrmuschel ist mit Memory-Schaumstoff gepolstert: Je öfter Sie sie tragen, desto mehr werden Sie sie lieben.

Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Die 32-mm-Treiber sorgen für großartigen Sound. Außerdem bietet die On-Ear-Passform eine gute passive Geräuschisolierung. Aktivieren Sie über die Philips Headphones App den dynamischen Bass und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsmusik, auch wenn Sie leise hören.

Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C

Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit. Aufladung über USB-C

Dank einer Wiedergabezeit von bis zu 55 Stunden können Sie mit diesen kabellosen Kopfhörern zahlreiche Wiedergabelisten genießen. In nur 2 Stunden sind sie über USB-C vollständig aufgeladen und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie zwei zusätzliche Stunden Wiedergabezeit.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

47

Bewertungen

02/04/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt

Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Kopfhörer haben mich von der ersten Minute an positiv überrascht. Die Verbindung war schnell und problemlos. Der Klang ist klar und sauber. Das Design hat mir ebenfalls gefallen: Es ist zwar einfach, aber gleichzeitig gut durchdacht. Die Kopfhörer sitzen bequem und verursachen auch bei längerem Tragen keinen Unkomfort. Ich möchte besonders die einfache Lautstärkesteuerung hervorheben – die Tasten sind leicht zu ertasten. Die Akkulaufzeit ist hervorragend! Insgesamt sind es großartige kabellose Kopfhörer mit gutem Klang, bequemem Sitz und einem fairen Preis. Ich empfehle sie!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

24/03/2025

Deutschland

Deutschland

Stilvolle und schlichte schwarze Kopfhörer!

Gute Kopfhörer für ihren Preis. Der Klang ist klar, mit angenehmen Bässen, die Bluetooth-Verbindung ist stabil. Im Kit sind Anleitungen und Q-Code enthalten, Sie können Anwendungen herunterladen und Einstellungen individuell für sich vornehmen, niedrige und hohe Frequenzen, Bässe, Klangtiefe. Sie sitzen bequem in den Ohren, die Ohrpolster könnten jedoch weicher sein. Der Akku hält die Ladung ziemlich lange. Bei einem Erwachsenen oder einem großen Kopf sitzen sie etwas eng. Insgesamt eine tolle Option für den täglichen Gebrauch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

10/03/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr gut!

Ich habe die Philips TAH4209BK ausprobiert und bin beeindruckt von der klaren Klangqualität und dem satten Bass. Die lange Akkulaufzeit und das bequeme, leichte Design machen sie zu einem idealen Begleiter für den Alltag.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series TAH4209BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration