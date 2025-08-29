Erhältlich in
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
LED-Lichter. Audiofreigabe
Robust und zusammenklappbar
Dieser Kopfhörer wurde speziell für die Sicherheit junger Ohren entwickelt und sind für den Einsatz zu Hause oder beim Lernen auf 75 dB begrenzt. Für lautere Umgebungen unterwegs können Eltern mit der Philips Headphones App eine maximale Lautstärke von 85 dB im Reisemodus einstellen.*
Dank der großen runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrkappen können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen, während kleinere Ohrkappen mit weichen Ohrpolstern für einen angenehmen Tragekomfort sorgen. Der gepolsterte Bügel lässt sich ganz einfach anpassen, damit er perfekt passt. Außerdem verfügt er über Punkte auf der Rückseite, sodass die Kinder sehen, wie die Kopfhörer richtig herum aufgesetzt werden.
Farbenfrohe LEDs an den Ohrkappen in Kombination mit dem mehrfarbigen Design machen diese Kopfhörer zu einem echten Hingucker. Die LEDs können so eingestellt werden, dass sie in verschiedenen Farben leuchten –perfekt für Kinder, die ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen möchten.
Auszeichnungen
4.6
von 5
24
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Karo2190
29/08/2025
Deutschland
tolles Produkt
Wir haben das Produkt mit unserem Sohn (3 Jahre) getestet und er mag sie sehr gerne. Sie sind nicht zu laut und nicht zu leise. Sie passen sich sehr gut der Kopfform an. Man kann sie lange nutzen da sie an den Seiten sehr weit ausfahrbar sind. Auch beim Laden leuchten die Lichter dann grün wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Auch Preis Leistung finde ich super.
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Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
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Baicoo
07/08/2025
Deutschland
Top
Wir sind mit den Kopfhörern sehr zufrieden. Unsere Tochter kann damit perfekt unterwegs hören
Vorteile
Einfache Handhabung
Nachteile
Keine
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Deea35
21/07/2025
Deutschland
Wir sind rundum zufrieden mit dem Kauf!
Ich habe diese Bluetooth-Kopfhörer als Geschenk für meine 10-jährige Tochter gekauft. Sie hat sich riesig gefreut, weil sie jetzt ihre Lieblingslieder kabellos über Bluetooth hören kann. Die Größe passt perfekt für Kinderohren und der Klang ist wirklich sehr gut. Auch das Design in Magenta-Lila gefällt ihr total. Die Lautstärkebegrenzung ist ein großer Pluspunkt – so weiß ich, dass ihr Gehör geschützt ist. Besonders praktisch ist auch die Möglichkeit, Musik mit Freunden zu teilen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series TAK4200MP Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
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Für ein sicheres Hörerlebnis ist die Lautstärke gemäß der Norm EN 50332 im normalen Modus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.