Farbenfrohes Design mit LED-Lichtern

Farbenfrohe LEDs an den Ohrkappen in Kombination mit dem mehrfarbigen Design machen diese Kopfhörer zu einem echten Hingucker. Die LEDs können so eingestellt werden, dass sie in verschiedenen Farben leuchten –perfekt für Kinder, die ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringen möchten.