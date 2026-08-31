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TAK6000BL/00
Ein Look, den sie lieben. Ein Klang, dem du vertrauen kannst.
Entdecke die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmäßige Stilwechsel entwickelt wurden. Mit den ePaper-Displays auf den Ohrmuscheln können Kinder ihre Kopfhörer mit Fotos individuell gestalten und den Look ganz einfach ändern. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Personalisierbares ePaper-Display
Robust und faltbar
Ob Familien- oder Haustierbilder oder Schnappschüsse von Kunstwerken: Mit den ePaper-Displays auf den Ohrmuscheln können Kinder ihre Kopfhörer ganz ohne Aufkleber individuell gestalten. Wähle einfach ein auf einem Mobilgerät gespeichertes Foto aus und lade es über unsere Begleit-App auf das Display hoch. Nach dem Hochladen bleibt das Bild sichtbar, selbst wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind.
Diese Kopfhörer wurden speziell für besonders sicheres Hören mit jungen Ohren entwickelt und sind für das Hören zu Hause oder beim Lernen auf 75 dB begrenzt. Für das Hören in lauteren Umgebungen außerhalb des Zuhauses können Eltern über die Philips Headphones App im Reisemodus eine Lautstärkebegrenzung von 85 dB einstellen.*
Dank der großen runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrmuscheln können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen. Punkte auf der Rückseite des Kopfbügels zeigen ihnen, wie herum sie die Kopfhörer aufsetzen müssen. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich leicht verstellen, während sich die kleineren Ohrmuscheln mit weichen Polstern aus Memory-Schaumstoff sanft an wachsende Ohren anpassen und bequem sitzen.
Kurzanleitung
EU-Konformitätserklärung
Lautstärke gemäß den EN 50332-Normen für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.