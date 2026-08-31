Ein Look, den sie lieben. Ein Klang, dem du vertrauen kannst.

Entdecke die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmäßige Stilwechsel entwickelt wurden. Mit den ePaper-Displays auf den Ohrmuscheln können Kinder ihre Kopfhörer mit Fotos individuell gestalten und den Look ganz einfach ändern. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.