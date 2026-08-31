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TAK6000PK/00
Looks, die sie lieben. Klang, dem Sie vertrauen können.
Dieser Kopfhörer wurde für sicheres Hören und regelmäßige Stilwechsel entwickelt. Mit den ePaper-Displays an den Hörmuscheln können Kinder Fotos für einen personalisierten Look verwenden, der sich ganz einfach ändern lässt. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.
Kabelloser On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Personalisierbares ePaper-Display
Robust und faltbar
Diese Kopfhörer bestehen aus langlebigen, ungiftigen Materialien und halten den Belastungen des täglichen Gebrauchs durch Kinder stand. Wenn sie nicht verwendet werden, können sie zur einfachen Aufbewahrung in einer Schublade flach zusammengeklappt werden. Sie lassen sich auch flach nach innen falten, sodass ein kompaktes Bündel entsteht, das problemlos in Taschen passt.
Mit unserer Begleit-App lassen sich Wiedergabezeitlimits festlegen, damit die Kinder nicht zu lange hören. Über die App können die Kopfhörer außerdem von der Standardeinstellung mit einer Lautstärkebegrenzung auf 75 dB in einen Reisemodus mit einer Lautstärkebegrenzung auf 85 dB umgeschaltet werden.
Ob Freizeitspaß am Wochenende oder Hausaufgaben – diese Kopfhörer bieten mit einer vollständigen Ladung bis zu 45 hours Wiedergabezeit (das Aufladen über USB-C dauert 2 hours). Eine spezielle BT-Taste am Kopfhörer erleichtert Kindern das Koppeln mit ihren Geräten, und dank Multipoint-Konnektivität können sie gleichzeitig eine Verbindung zu mehr als einem Gerät herstellen.
Kurzanleitung
EU-Konformitätserklärung
Die Lautstärke ist gemäß den EN 50332-Normen für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.