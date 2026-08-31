Robust, langlebig und faltbar

Diese Kopfhörer bestehen aus langlebigen, ungiftigen Materialien und halten den Belastungen des täglichen Gebrauchs durch Kinder stand. Wenn sie nicht verwendet werden, können sie zur einfachen Aufbewahrung in einer Schublade flach zusammengeklappt werden. Sie lassen sich auch flach nach innen falten, sodass ein kompaktes Bündel entsteht, das problemlos in Taschen passt.