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Eingestellt

2000 seriesIn-Ear True Wireless Kopfhörer

TAT2205RD/00

3.6
| (32) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
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Rot
Rot
Schwarz
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Weiß
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Jederzeit einsatzbereit
Gibt es etwas praktischeres als kabellose Kopfhörer mit einer Ladetasche, die in die Tasche Ihrer Slimfit-Jeans passt? Diese spritzwassergeschützten und schweißresistenten In-Ear-Kopfhörer bieten hervorragenden Sound und bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit.
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit einsatzbereit

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • Bluetooth®

IPX4 spritzwasser-/schweißresistent

Die kleine Ladetasche ist äußerst praktisch und diese kabellosen Kopfhörer sind zudem gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

Besonders kleine Ladetasche für bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit

Unterwegs mit mehreren Ladungen. Mit nur einer Akkuladung erhalten Sie bis zu 4 Stunden Wiedergabezeit, mit einer vollständig geladenen Tasche 8 zusätzliche Stunden. Eine kurze 15-minütige Ladung in der Tasche bietet 1 Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Tasche dauert 2 Stunden über USB-C.

Sicherer und bequemer Sitz

Die 6-mm-Neodym-Treiber sorgen für großartigen Sound und dank des eng anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik ganz komfortabel genießen. Weiche, austauschbare Ohrstöpsel sorgen für einen bequemen Sitz im Ohr.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

32

Bewertungen

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

13/03/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Gerät mit top klang

Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut

Vorteile

Klein und günstig

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

05/02/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles produkt

Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .

Vorteile

Guter Klang, langer Akku, halten gut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst

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