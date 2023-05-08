Eingestellt
TAT2205WT/00
6-mm-Treiber/geschlossen
Bluetooth®
Die kleine Ladetasche ist äußerst praktisch und diese kabellosen Kopfhörer sind zudem gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.
Unterwegs mit mehreren Ladungen. Mit nur einer Akkuladung erhalten Sie bis zu 4 Stunden Wiedergabezeit, mit einer vollständig geladenen Tasche 8 zusätzliche Stunden. Eine kurze 15-minütige Ladung in der Tasche bietet 1 Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Tasche dauert 2 Stunden über USB-C.
Die 6-mm-Neodym-Treiber sorgen für großartigen Sound und dank des eng anliegenden, leichten Designs können Sie Ihre Musik ganz komfortabel genießen. Weiche, austauschbare Ohrstöpsel sorgen für einen bequemen Sitz im Ohr.
3.6
von 5
32
Bewertungen
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Odin64
13/03/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Gerät mit top klang
Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut
Vorteile
Klein und günstig
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sunny241804
05/02/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles produkt
Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .
Vorteile
Guter Klang, langer Akku, halten gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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