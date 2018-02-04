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Eingestellt

InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

TX2WT/00

4.4
| (11) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
Weiß
Weiß
Weiß
Hochauflösender Sound
Der Philips TX2 liefert hochauflösenden Sound mit erweitertem Bass dank Premium-Treibern und ovalen Schallröhren. Bequem sitzende Ohrkappen sorgen für ein intensives Erlebnis, während das flache Kabel Kabelsalat verhindert.
Alle Vorteile anzeigen

Premium-Treiber mit ovalen Schallröhren

Hochauflösender Sound

  • 13,5 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Integriertes Mikrofon wechselt von der Musikwiedergabe auf Telefonanrufe

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

Messingring verringert Vibrationen für Klangklarheit

Leichter Messingring verringert Vibrationen und sorgt für Klangklarheit und -präzision.

Ergonomische, ovale Schallröhre passt sicher und ist bequem

Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

11

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

04/02/2018

Deutschland

Deutschland

Waschbar bei 60° :-)

Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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27/02/2017

Deutschland

Deutschland

warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen

Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.

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Diese Bewertung wurde für TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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20/10/2016

Deutschland

Deutschland

Tolle Kopfhörer, aber falsche Angabe zum Frequenzbereich

Auf der Seite steht bei den technischen Daten, diese In-Ears hätten einen Frequenzberiech von 6 - 40 000 Hz, allerdings sind es nur 6 - 25 500 Hz, wie man auf anderen Internetseiten und auf der Verpackung sehen kann. Nichtsdestotrotz ist der Klang schön, zur Haltbarkeit des Kabels an den kritischen Stellen kann ich leider noch nichts sagen.

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Diese Bewertung wurde für TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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