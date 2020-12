Ultraleichte Schwingspule für erweiterte hohe Frequenzen

Die ultraleichte Schwingspule ist am Lautsprecher angebracht und überträgt so die Antriebskraft auf den Kegel mithilfe von Magnetfeldreaktion auf den Strom, der durch die Spule fließt. Da die beweglichen Teile eines Lautsprechers von geringer Masse sein müssen, damit die Hochfrequenztöne genau wiedergegeben werden können, müssen die Schwingspulen so leicht wie möglich sein.