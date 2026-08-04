ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.
  • Schonend glattrasiert.

Geld-zurück-Garantie

i9000 PrestigeElektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

XP9202/33

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Schonend glattrasiert.
Der Philips i9000 Prestige mit Triple Action Lift & Cut-Rasiersystem und dem kompakten, flexiblen 360°Präzisionsscherkopf ermöglicht eine hautnahe Rasur, selbst an schwer erreichbaren Stellen.Die KI-gestützte SkinIQ Technologie erkennt und passt sich an deine Haut an - für ultimativen Komfort und Präzision.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Zubehör hinzufügen

Alle anzeigen

Dieses Produkt

i9000 Prestige Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

449,99 €

  • SH91

    SH91
    Ersatz-Scherköpfe

    59,99 €

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    35,29 €

449,99 €

449,99 €

mit SkinIQ Technologie

Schonend glattrasiert.

  • Triple Action Lift & Cut-Technologie

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf

  • Pressure Guard Sensor

  • 5 Jahre Garantie****

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Gründlichkeit auf Hautebene, langanhaltende Ergebnisse

Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut Klingensystem hebt das Haar sanft an, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen schneiden Haare, die in jede Richtung wachsen. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Passt sich deiner Bartdichte für eine mühelose Rasur an

Passt sich deiner Bartdichte für eine mühelose Rasur an

Der intelligente Sensor des Rasierers misst die Haardichte 500 Mal pro Sekunde und passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur, selbst bei einem dichten Bart.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

04/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Überraschung für Benutzer von Schwingkopfrasierern

Das Gefühl auf der Haut ist sehr sanft, ohne Ziepen oder Kratzen. Auch in Punkto Geschwindigkeit sehr effektiv. Einziger kleiner Minuspunkt ist die Rasur am Unterkiefer beim Übergang zu den Wangen. Da wäre etwas mehr Flexibilität willkommen, was aber den Gesamteindruck nicht schmälert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Generationswechsel bringt attraktive Vorteile

Der Rasierer ist gründlicher als sein Vorgänger (7000er Serie von Philips), durch die Lightshow kann ich den optimalen Druck ziemlich durchgehend aufbringen. Für die Haut scheint der neue Rsierer etwas schonender zu sein, finde ich gut.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasierer der optimal rasiert und das angenehm leis

Der Rasierer macht was er soll und das ordentlich und gründlich. Er ist angenehm leise gegenüber meinem vorherigen Rasierer von Philips. Die Reinigung in der speziellen Dose finde ich ein wenig übertrieben. Kann man benutzen muss es aber auch nicht. Es entstehen unnütze Extrakosten! Ansonsten ist der Rasierer eine Empfehlung

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zum Vorgängermodell

  2. Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen

  3. Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche

  4. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf