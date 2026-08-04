Dieses Produkt
i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
449,99 €
SH91
Ersatz-Scherköpfe
59,99 €
Kartusche für Quick Clean Pod
35,29 €
449,99 €
449,99 €
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Pressure Guard Sensor
5 Jahre Garantie****
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut Klingensystem hebt das Haar sanft an, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen schneiden Haare, die in jede Richtung wachsen. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Der intelligente Sensor des Rasierers misst die Haardichte 500 Mal pro Sekunde und passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur, selbst bei einem dichten Bart.
4.4
von 5
2375
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Fieldservice
04/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Überraschung für Benutzer von Schwingkopfrasierern
Das Gefühl auf der Haut ist sehr sanft, ohne Ziepen oder Kratzen. Auch in Punkto Geschwindigkeit sehr effektiv. Einziger kleiner Minuspunkt ist die Rasur am Unterkiefer beim Übergang zu den Wangen. Da wäre etwas mehr Flexibilität willkommen, was aber den Gesamteindruck nicht schmälert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-08-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-08-04
Ike_
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Generationswechsel bringt attraktive Vorteile
Der Rasierer ist gründlicher als sein Vorgänger (7000er Serie von Philips), durch die Lightshow kann ich den optimalen Druck ziemlich durchgehend aufbringen. Für die Haut scheint der neue Rsierer etwas schonender zu sein, finde ich gut.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
geggo
30/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasierer der optimal rasiert und das angenehm leis
Der Rasierer macht was er soll und das ordentlich und gründlich. Er ist angenehm leise gegenüber meinem vorherigen Rasierer von Philips. Die Reinigung in der speziellen Dose finde ich ein wenig übertrieben. Kann man benutzen muss es aber auch nicht. Es entstehen unnütze Extrakosten! Ansonsten ist der Rasierer eine Empfehlung
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-07-30
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche
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