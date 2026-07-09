Philips Support Mein Philips OneBlade rasiert weniger gründlich als erwartet

Wenn Sie mit den Ergebnissen bei der Rasur mit dem Philips OneBlade nicht zufrieden sind, lesen Sie unsere nachstehenden Tipps zur Fehlerbehebung, um dieses Problem zu beheben.

Bitte beachten Sie, dass OneBlade die Haut nicht direkt mit den Klingen berührt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.

OneBlade rasiert nicht so nah an der Haut wie ein Rasierer Der Philips OneBlade wurde entwickelt, um Barthaare und Bartstoppeln für einen sauberen Look zu trimmen und gleichzeitig für ein angenehmes Gefühl auf der Haut zu sorgen. Wenn Sie eine gründliche, saubere Rasur für jeden Tag suchen, empfehlen wir Ihnen einen unserer speziellen Philips Gesichtsrasierer. Tipps und Tricks für die Verwendung des Philips OneBlade Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem Philips OneBlade, wenn Sie die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung befolgen. Hier sind einige nützliche Rasiertipps für die Verwendung des OneBlade.



1. Reinigen Sie Ihre Haut vor der Verwendung des OneBlade.



"So reinigen Sie den Staubsauger"

Setzen Sie das Messer flach auf der Haut auf, damit ein vollständiger Kontakt gewährleistet ist.



Nehmen Sie nach dem AUTOCLEAN-Vorgang die Mikrofaserbürsten von der AquaSpin-Düse ab und bewahren Sie sie in dem dafür vorgesehenen Halter an der Aufbewahrungsstation auf. Bewegen Sie die Klinge immer entgegen der Haarwuchsrichtung.



4. Üben Sie leichten Druck aus und machen Sie lange Bewegungen.



5. Auf Wunsch können Sie Ihren OneBlade auch unter der Dusche mit Rasierschaum oder -gel verwenden.