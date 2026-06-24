Die Philips Espressomaschine macht Geräusche.

Es ist ganz normal, dass die Maschine während der Zubereitung von Kaffee Geräusche erzeugt. Wenn das Geräusch ungewöhnlich klingt und sich von dem normalen Geräusch unterscheidet, kann die Reinigung und Schmierung der Brühgruppe die Lösung sein.

Sie sollten die Brühgruppe Ihrer Philips Espressomaschine wöchentlich spülen. Führen Sie die Schritte unten aus und sehen Sie sich unser Video-Tutorial zur Wartung der Maschine an:

Schalten Sie die Maschine aus (OFF), warten Sie geduldig, bis alle Geräusche aufhören und stellen Sie sicher, dass sie vollständig ausgeschaltet ist (dies dauert etwa 15–20 Sekunden). Öffnen Sie die Serviceklappe und lösen Sie die Brühgruppe durch Drücken der "PUSH"-Taste auf der rechten Seite, halten Sie sie fest, und ziehen Sie sie in Ihre Richtung heraus. Spülen Sie die Brühgruppe gründlich mit lauwarmem Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen. Fetten Sie die Brüheinheit ein (folgen Sie dazu den Anweisungen im Video unten). Lassen Sie die Brühgruppe an der Luft trocknen und setzen Sie sie dann wieder in die Maschine ein.

Wurde das Problem mit diesen Schritten nicht behoben? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.