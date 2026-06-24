Die Philips Espressomaschine macht Geräusche.

Wenn sich Luft in Ihrer Philips Espressomaschine befindet, hören Sie ein lautes Geräusch und das Wasser wird nicht aus dem Wasserbehälter in die Maschine geleitet.
Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:
- Schalten Sie das Gerät aus (OFF).
- Entleeren Sie den Wasserbehälter und nehmen Sie den AquaClean Filter heraus (sofern eingesetzt).
- Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Schalten Sie das Gerät ein (ON). Wenn die Maschine aufgeheizt ist, geben Sie zwei bis drei Tassen heißes Wasser aus.
Falls Sie einen AquaClean
Wasserfilter verwenden, führen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte aus, um sicherzustellen, dass der Filter ordnungsgemäß installiert und einsatzbereit ist:
Hinweis:
- Schütteln Sie den AquaClean Wasserfilter fünf Sekunden lang.
- Halten Sie den Filter kopfüber in einer/m mit Wasser gefüllten Schüssel/Behälter, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.
- Setzen Sie den Filter wieder in den Wasserbehälter ein und füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.
- Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein, um sie neu zu starten.
- Wählen Sie die Heißwasseroption aus und geben Sie zwei bis drei Tassen heißes Wasser aus.
Wir empfehlen, den AquaClean Wasserfilter alle drei Monate auszutauschen, um Verstopfungen zu vermeiden.