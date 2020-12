Möchten Sie lediglich ihren Bart oder noch andere Teile Ihres Gesichts oder sogar Ihres Körpers trimmen? In letzterem Fall sollten Sie ein Gerät nutzen, was dafür vorgesehen ist, also in diesem Falle keinen Bartschneider. Falls Sie einen Bartschneider nutzen um andere Körperregionen zu trimmen, arbeitet das Gerät möglicherweise nicht gut und Hautirritationen oder kleine Schnitte können entstehen. Entscheiden Sie sich dann lieber für einen Multigroom. Es gibt viele Multigroom Modelle auf dem Markt, die je nach Umfang der Aufsätze, auch für Körperregionen wie die Brust, den Rücken oder auch das Kopfhaar genutzt werden können. Suchen Sie jedoch nach einem dedizierten Tool für Kopf- oder Körperhaare empfehlen wir Ihnen einen Haarschneider bzw. Bodygroom. Diese Produkte verfügen über besondere Eigenschaften, wie z.B. ein breiteres Schneideelement für das Haare trimmen oder eine spezielle Schutzfolie für das sichere Rasieren und Trimmen der Körperhaare. Der Multigroom ist auf den Bart spezialisiert und sollte daher nicht primär als Haarschneider oder Bodygroom genutzt werden.