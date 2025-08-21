Suchbegriffe

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Mehr entdecken

    Entwickelt für Kreative. Kalibriert für Perfektion.

     
    Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit der 5K-Auflösung – Ihr ultimatives Display mit nahtloser Thunderbolt™ 4-Konnektivität, Calman Ready für kalibrierte Farben und studiotaugliche Genauigkeit.

    Perfekte Präzision

    Grafik-Engine für moderne Kreativstudios


    Für Profis, die mehr als nur Pixel benötigen – der Philips Brilliance 27E3U7903 bietet eine 5K-Auflösung mit 218 PPI für ultrafeine Details, naturgetreue Farben und nahtlose Workflow-Kompatibilität.

    visualization for 4k vs 5k

    Unabhängig davon, ob Sie einen Spielfilm bearbeiten, 3D-Assets erstellen oder hochauflösende Grafiken entwerfen, wird jede Nuance und jedes Einzelbild genau so gerendert, wie Sie es sich vorgestellt haben.

     

    • 5120 x 2880 5K-UHD-Auflösung
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Delta E <2 Farbgenauigkeit
    • HDR600-Zertifizierung

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Entwickelt für kreative Köpfe

    Jedes Pixel, jedes Detail – genau richtig


    Von Coloristen bis hin zu Animatoren, Musikproduzenten und Spieledesignern – der Philips Brilliance passt sich mit Präzision und Stil an jeden Arbeitsablauf an. Das elegante, blendfreie Frontglas gewährleistet eine komfortable Bildbetrachtung bei allen Lichtverhältnissen. Das klare, minimalistische Design fügt sich harmonisch in kreative Umgebungen ein.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Leistung, angedockt und geliefert

    Thunderbolt™ 4. Full docking. Zero clutter.


    One cable. Endless possibilities. The Philips Brilliance is more than a display — it’s the central hub of your creative setup. With Thunderbolt™ 4 in/out, daisy chaining, and full docking functionality, your studio becomes cleaner, faster, and more powerful.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Ihre Konfiguration, vereinfacht

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Stets im Fokus

    Webcam, die ebenso engagiert arbeitet wie Sie


    Die 5-Megapixel-Webcam mit automatischer Bildausrichtung sorgt dafür, dass Sie stets scharf und mittig im Bild bleiben – unabhängig davon, wie Sie sich bewegen. Sie ist die ideale Lösung für hybride Kreative, die Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten miteinander verbinden möchten.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Entwickelt, um zu inspirieren


    Minimalistisches Design. Maximale Wirkung.

    Inspiriert von modernen Kreativstudios verleiht der Philips Brilliance Monitor Ihrem Raum eine elegante Note. Klare Linien, moderne Ästhetik und zweckmäßige Technik schaffen eine Umgebung, in der Sie gerne arbeiten werden.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Ready to create?

     
    Power up your studio with Philips Brilliance

    Mehr entdecken

