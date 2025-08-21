Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
Für Profis, die mehr als nur Pixel benötigen – der Philips Brilliance 27E3U7903 bietet eine 5K-Auflösung mit 218 PPI für ultrafeine Details, naturgetreue Farben und nahtlose Workflow-Kompatibilität.
Unabhängig davon, ob Sie einen Spielfilm bearbeiten, 3D-Assets erstellen oder hochauflösende Grafiken entwerfen, wird jede Nuance und jedes Einzelbild genau so gerendert, wie Sie es sich vorgestellt haben.
Unabhängig davon, ob Sie einen Spielfilm bearbeiten, 3D-Assets erstellen oder hochauflösende Grafiken entwerfen, wird jede Nuance und jedes Einzelbild genau so gerendert, wie Sie es sich vorgestellt haben.
Von Coloristen bis hin zu Animatoren, Musikproduzenten und Spieledesignern – der Philips Brilliance passt sich mit Präzision und Stil an jeden Arbeitsablauf an. Das elegante, blendfreie Frontglas gewährleistet eine komfortable Bildbetrachtung bei allen Lichtverhältnissen. Das klare, minimalistische Design fügt sich harmonisch in kreative Umgebungen ein.
Filmemacher und Videoredakteure
Grafikdesigner
Animatoren und
Spieledesigner
Fotografen und
Coloristen
Filmemacher und Videoredakteure
Grafikdesigner
Animatoren und
Spieledesigner
Fotografen und
Coloristen
One cable. Endless possibilities. The Philips Brilliance is more than a display — it’s the central hub of your creative setup. With Thunderbolt™ 4 in/out, daisy chaining, and full docking functionality, your studio becomes cleaner, faster, and more powerful.
Die 5-Megapixel-Webcam mit automatischer Bildausrichtung sorgt dafür, dass Sie stets scharf und mittig im Bild bleiben – unabhängig davon, wie Sie sich bewegen. Sie ist die ideale Lösung für hybride Kreative, die Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten miteinander verbinden möchten.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.