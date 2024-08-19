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    Philips Support

    Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?

    Veröffentlicht am 19. August 2024

    Ihre Sonicare Zahnbürste verfügt über verschiedene Putzmodi. Diese Modi können je nach Zahnbürstenmodell variieren.
    Der Standardmodus Ihrer Zahnbürste lautet Clean. Dieser Modus bietet eine Putzdauer von 2 Minuten und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Die weiteren Putzmodi sind: 

     

    ModusReinigungsdauerVorteil
    Reinigung2 MinutenFür eine ausgezeichnete tägliche Reinigung.
    Deep Clean3 MinutenEin längerer Modus für zusätzliche Zeit in allen Bereichen Ihres Mundes und eine belebende Tiefenreinigung.
    Deep Clean+2 Minuten/3 MinutenÄhnlich wie Deep Clean. Wenn Ihre Zahnbürste mit der App verbunden ist, läuft dieser Modus 2 Minuten lang. Wenn Ihre Zahnbürste nicht verbunden ist, läuft dieser Modus 3 Minuten lang.
    Weiß/Weiß +2 Minuten 40 SekundenZum Entfernen von oberflächlichen Verfärbungen und Polieren Ihrer vorderen Zähne für ein strahlenderes Lächeln.
    Zahnfleischpflege3 MinutenPerfekt für das Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch
    Gum Health3 Minuten 20 SekundenEin längerer Modus, der Ihnen zusätzliche Zeit zum Reinigen Ihrer Backenzähne und zur Verbesserung der Gesundheit Ihres Zahnfleisches bietet
    Sensitiv2 MinutenWeiche Vibrationen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch
    Zungenpflege20 SekundenReinigen Sie Ihre Zunge mit dem TongueCare-Bürstenkopf.
    Polieren1 MinuteZum Aufhellen und Polieren Ihrer Zähnen
    Max Care3 MinutenEin längeres Programm, das die Modi „Reinigen“ und „Massage“ für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung mit einer zusätzlichen Zahnfleischmassage kombiniert.


     

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/43 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX7423/08 , HX7101/04 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7400/06 , HX9992/31 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX7108/02 , HX7109/01 , HX7101/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7108/03 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX6972/10 , HX8911/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX3411/11 , HX9911/27 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX3411/01 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX6513/09 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6221/21 , HX9691/02 , HX9912/18 , HX6856/29 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX6352/42 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX6876/38 , HX3412/34 , HX6888/88 , HX6877/38 , HX6823/29 , HX3412/07 , HX6871/39 , HX6809/28 , HX6932/22 , HX6311/07 , HX6850/57 , HX6821/47 , HX6870/34 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX6839/52 , HX6857/24 , HX6857/52 , HX6877/52 , HX6802/28 , HX6836/24 , HX6800/03 , HX6800/28 , HX6800/35 , HX6805/28 , HX6803/04 , HX9312/01 , HX9352/01 , HX6963/74 , HX6803/03 , HX6806/04 , HX6800/63 , HX6806/03 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6857/34 , HX6857/28 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6848/92 , HX6870/53 , HX6850/47 , HX6877/24 , HX6877/34 , HX6859/29 , HX6877/28 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9984/47 , HX9984/27 , HX9984/07 , HX9924/23 , HX6922/39 , HX9395/88 , HX9357/87 , HX9326/86 , HX3212/56 , HX9337/88 , HX9355/86 , HX9359/89 , HX9395/88R1 , HX9396/89 , HX3212/43 , HX6232/41 , HX9382/36R1 , HX6911/55 , HX6911/29 , HX3212/61 , HX9114/37 , HX9393/93R1 , HX9312/04 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9924/44 , HX9924/43 , HX9924/13 , HX9903/13 , HX6232/20 , HX6971/33 , HX9141/50 , HX3212/25 , HX9188/10 , HX3212/16 , HX6324/10 , HX6912/51 , HX8922/90 , HX8982/02 , HX8911/22 , HX6392/02 , HX9352/30 , HX6322/04 , HX3212/01 , HX8923/34 , HX6972/03 , HX8911/02 , HX6721/35 , HX6973/35 , HX6711/24 , HX8918/10 , HX9372/04 , HX9111/20 , HX9172/15 , HX6732/37 , HX6972/35 , HX6362/02 , HX6231/40 , HX6221/40 , HX6921/06 , HX6201/40 , HX6512/45 , HX6922/03 , HX6995/10 , HX6942/14 , HX6992/03 , HX6631/01 , HX6682/08 , HX6903/54 , HX6732/42 , HX6382/07 , HX6201/13 , HX6221/14 , HX6762/43 , HX6231/01 , HX6282/21 , HX6512/02 , HX6973/53 , HX9172/44 , HX6341/02 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX9112/44 , HX6732/43 , HX9182/42 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6341/07 , HX6722/22 , HX6511/22 , HX9352/04 , HX6711/22 , HX5350/02 , HX9110/02 , HX9112/02 , HX6511/33 , HX9332/04 , HX9382/02 , HX6901/99 , HX6511/02 , HX6732/33 , HX6381/02 , HX6932/34 , HX6733/33 , HX6730/33 , HX6730/05 , HX6732/90 , HX6781/02 , HX6972/34 , HX6985/10 , HX6782/02 , HX6730/02 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX6732/02 , HX5581/02 , HX6911/02 , HX6902/02 , HX6932/10 , HX6982/10 , HX5551/02 , HX5251/02 , HX5751/02 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

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