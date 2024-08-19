Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?
Veröffentlicht am 19. August 2024
Ihre Sonicare Zahnbürste verfügt über verschiedene Putzmodi. Diese Modi können je nach Zahnbürstenmodell variieren. Der Standardmodus Ihrer Zahnbürste lautet Clean. Dieser Modus bietet eine Putzdauer von 2 Minuten und ist für den täglichen Gebrauch geeignet. Die weiteren Putzmodi sind:
Modus
Reinigungsdauer
Vorteil
Reinigung
2 Minuten
Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung.
Deep Clean
3 Minuten
Ein längerer Modus für zusätzliche Zeit in allen Bereichen Ihres Mundes und eine belebende Tiefenreinigung.
Deep Clean+
2 Minuten/3 Minuten
Ähnlich wie Deep Clean. Wenn Ihre Zahnbürste mit der App verbunden ist, läuft dieser Modus 2 Minuten lang. Wenn Ihre Zahnbürste nicht verbunden ist, läuft dieser Modus 3 Minuten lang.
Weiß/Weiß +
2 Minuten 40 Sekunden
Zum Entfernen von oberflächlichen Verfärbungen und Polieren Ihrer vorderen Zähne für ein strahlenderes Lächeln.
Zahnfleischpflege
3 Minuten
Perfekt für das Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch
Gum Health
3 Minuten 20 Sekunden
Ein längerer Modus, der Ihnen zusätzliche Zeit zum Reinigen Ihrer Backenzähne und zur Verbesserung der Gesundheit Ihres Zahnfleisches bietet
Sensitiv
2 Minuten
Weiche Vibrationen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch
Zungenpflege
20 Sekunden
Reinigen Sie Ihre Zunge mit dem TongueCare-Bürstenkopf.
Polieren
1 Minute
Zum Aufhellen und Polieren Ihrer Zähnen
Max Care
3 Minuten
Ein längeres Programm, das die Modi „Reinigen“ und „Massage“ für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung mit einer zusätzlichen Zahnfleischmassage kombiniert.
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