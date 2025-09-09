Wie funktioniert das Feedback des Drucksensors bei meiner Sonicare Zahnbürste?

Ihre Sonicare Zahnbürste misst den Druck, den Sie beim Putzen ausüben, um Ihr Zahnfleisch und Ihre Zähne zu schützen. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, ändert das Handstück die Vibration.
Sie werden benachrichtigt, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Je nach Zahnbürstenmodell kann dies durch eines oder mehrere der folgenden Signale erfolgen:
Diese Signale stoppen, wenn Sie den Druck reduzieren.
Wenn Ihre Zahnbürste nicht reagiert, wenn Sie Druck ausüben, überprüfen Sie, ob die Drucksensorfunktion aktiviert ist. Sie können diese Funktion normalerweise aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Zahnbürste auf das Ladegerät stellen und den Ein-/Ausschalter bis zu 7 Sekunden lang gedrückt halten. Sie sollten mehrere Pieptöne hören und eine LED-Anzeige auf der Unterseite des Handstücks leuchtet auf.
Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, ob Ihr spezifisches Modell über die Drucksensorfunktion verfügt und überprüfen Sie die genauen Schritte zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Funktion.
Wenn der Drucksensor auch dann aktiviert wird, wenn Sie keinen Druck ausüben, laden Sie Ihre Zahnbürste mindestens 10 Sekunden lang auf.
Wenn eines der Probleme weiterhin besteht, wenden Sie sich an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/43 , HX7106/01 , HX3689/44 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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