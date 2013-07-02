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Eingestellt

X-tremeVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12258XVB1

3.5

| (12) Bewertungen

Sicher unterwegs

Die Philips X-tremeVision Halogen-Scheinwerferlampe bietet bis zu 100 % mehr Sicht. X-tremeVision wurde mit modernster Technologie für ultimatives helles Licht entwickelt. Sie ist ECE-konform und für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen.

Alle Vorteile anzeigen

Mehr Sicht auf die Straße

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: H1

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 55 W

Sehen Sie weiter und reagieren Sie schneller mit bis zu 100 % mehr Sicht

Dank des einzigartigen Produktdesigns bietet X-tremeVision ein ultimatives helles Licht auf der Straße

Mehr Fahrkomfort und Sicherheit

Mit X-tremeVision können Sie Hindernisse und Verkehrsschilder frühzeitiger erkennen und schneller reagieren. Licht ist ein grundlegender Bestandteil des Fahrerlebnisses sowie der Schlüssel zur Unfallverhütung. Dieses Produkt verhindert Unfälle aktiv, indem es die Gesamtsichtbarkeit und Straßenbeleuchtung erhöht.

Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

X-tremeVision erfüllt die Standards der ECE-Homologation vollständig.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

12

Bewertungen

1

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für X-tremeVision 12258XVB1 car headlight bulb verfasst

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17/12/2013

España

España

LA VISION ES MUY BUENA

LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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17/09/2011

Deutschland

Deutschland

neue scheinwerferbirne

ich bin mit der lampe sehr zu frieden bei fernlicht ist sie sogar sehr gut . beim ablendlicht müsste sie noch verbessert werden , den bei ablendlicht leuchtet sie die straße etwas fleckig aus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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