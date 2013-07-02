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12258XVB1
Sicher unterwegs
Die Philips X-tremeVision Halogen-Scheinwerferlampe bietet bis zu 100 % mehr Sicht. X-tremeVision wurde mit modernster Technologie für ultimatives helles Licht entwickelt. Sie ist ECE-konform und für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen.
Lampentyp: H1
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Dank des einzigartigen Produktdesigns bietet X-tremeVision ein ultimatives helles Licht auf der Straße
Mit X-tremeVision können Sie Hindernisse und Verkehrsschilder frühzeitiger erkennen und schneller reagieren. Licht ist ein grundlegender Bestandteil des Fahrerlebnisses sowie der Schlüssel zur Unfallverhütung. Dieses Produkt verhindert Unfälle aktiv, indem es die Gesamtsichtbarkeit und Straßenbeleuchtung erhöht.
X-tremeVision erfüllt die Standards der ECE-Homologation vollständig.
3.5
von 5
12
Bewertungen
Michl2601
02/07/2013
Deutschland
Einfach nur Top
Bin einfach nur Begeistert!!! Mehr Sicht, und viel angenehmere Lichtfarbe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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joseramon67
17/12/2013
España
LA VISION ES MUY BUENA
LA ATENCION AL CLIENTE ES MUY BUENA, la calidad y fiabilidad de las lámparas es excelente
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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tuner
17/09/2011
Deutschland
neue scheinwerferbirne
ich bin mit der lampe sehr zu frieden bei fernlicht ist sie sogar sehr gut . beim ablendlicht müsste sie noch verbessert werden , den bei ablendlicht leuchtet sie die straße etwas fleckig aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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