Eingestellt
12336WHVB1
Lampentyp: H3
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Style
WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)
Bewertungen
Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen
Anwendung variiert je nach Glühbirnentyp