Ein erstklassiges Fahrerlebnis mit intensivem, weißem Xenon-Effekt

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.