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Eingestellt

WhiteVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12336WHVB1

Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.
Alle Vorteile anzeigen

Intensiver, weißer Xenon-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: H3

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 55 W

  • Style

Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht

WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Ein erstklassiges Fahrerlebnis mit intensivem, weißem Xenon-Effekt

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.

Unübertroffene Lebensdauer in ihrer Klasse für erhöhten Fahrkomfort

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen

  2. Anwendung variiert je nach Glühbirnentyp