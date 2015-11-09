Eingestellt
12342WHVSM
Lampentyp: H4
Packung mit: 2+2
12 V, 60/55 W
W5W-Signallampen inklusive
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.
WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)
3.0
von 5
8
Bewertungen
Jarppi
09/11/2015
Suomi
Nimensä veroinen tuote
Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.
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matwra
30/04/2015
Italia
Ottime, coprono bene gli angoli
Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.
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beppe94
28/03/2015
Italia
pubblicità corrispondente alla realtà!
montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!
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