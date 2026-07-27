ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs
  • Sicher unterwegs

Eingestellt

PremiumVision MotoMotorradscheinwerferlampen

12636C1

Sicher unterwegs
Vision Moto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sichtweite als Standardlampen und ermöglichen Motorradfahrern so dank verbesserter Lichtleistung ein erweitertes Sichtfeld – und das zu einem äußerst attraktiven Preis. Entscheiden Sie sich für mehr Sicherheit mit den Vision Moto-Lampen!
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 30 % mehr Sicht

Sicher unterwegs

  • Lampentyp: HS1

  • Packung mit: 1

  • 12 V, 35/35 W

Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Philips Vision Moto-Lampen sind die richtige Wahl für Fahrer, die nach sparsamen Beleuchtungslösungen suchen und keine Kompromisse bei der Sicherheit machen möchten. Die Motorradlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße als herkömmliche Lampen.

Bis zu 30 % mehr Sicht

Bis zu 30 % mehr Sicht

Philips Vision Moto-Scheinwerferlampen bieten bis zu 30 % mehr Sicht auf die Straße und sind somit die perfekte Wahl für Motorradfahrer, die nach leistungsstarker Beleuchtung und Sicherheit suchen. Dank verbesserter Lichtleistung können Motorradfahrer schneller auf Hindernisse reagieren und Unfälle vermeiden.

Die Moto-Lampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Die Moto-Lampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-blockierende Quartzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quartzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 ºC und Glas 800 ºC) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quartzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration