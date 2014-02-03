Eingestellt
Daylight Guide
12 V
15 W
Einfache Installation dank intelligentem System zur Ankopplung. Befestigen Sie die Klammern in jedem beliebigen Hohlraum, und lassen Sie die Module einfach einrasten. Die Module lassen sich fest verschließen und sind so sicher vor Diebstahl.
Unsere DayLight-Lösung leuchtet Tag und Nacht. Während des Tages sind Fahrzeuge durch das LED-DayLight besser sichtbar und können von Fahrern anderer Fahrzeuge oder von Fußgängern, die sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, besser erkannt werden. Dadurch wird die Straßensicherheit verbessert. Nachts wird das System automatisch abgedunkelt.
Das robuste, hochwertige Aluminiumgehäuse verhindert Korrosion und ist wasserdicht: Wasser, Salz, Sand und Staub haben keine Chance. Daraus resultieren eine lange Lebensdauer und keine Wartungsarbeiten.
4.6
von 5
18
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Wert
03/02/2014
Deutschland
Einfach super zum einbauen
Super top zum einbauen einfach und unkomplizierten und super licht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Miche123
08/11/2013
Deutschland
Top
Ich habe lang überlegt ob ich mir diese leuchten einbauen soll. Hat sich wirklich gelohnt super Design und hohe Leuchkraft!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Chris9666895
08/05/2014
Suisse
Hebt sich qualitativ von den meisten Mitbewerbern ab!
Ueberzeugende Qualität des Lampengehäuse und Exklusive Leucht Charakteristik.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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