12956X2
12956X2
LUM12956X2
Lampentyp: CANbus 5W
Packung mit: 2
12 V, 5 W
In einigen Fahrzeugen, die mit einem CANbus-Kontrollsystem ausgestattet sind, kann die Installation von LED-Lampen Fehleranzeigen auf dem Armaturenbrett auslösen. Mit der Philips LED-Warnungsunterdrückung vermeiden Sie Fehleranzeigen durch Fehldiagnosen des CANbus-Systems.
1.0
von 5
1
Bewertung
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Diese Bewertung wurde für 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores verfasst
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