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  • Das Maximum an Sicherheit und Stil beim Fahren
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LED-Signal- und Innenbeleuchtung

12956X2

12956X2

LUM12956X2

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Das Maximum an Sicherheit und Stil beim Fahren
Einige Fahrzeuge, die mit einem CANBus-Steuerungssystem ausgestattet sind, zeigen möglicherweise einen Fehler auf dem Armaturenbrett an, wenn Sie LED-Lampen einbauen. Nutzen sie die Philips CEA5W Warnungsunterdrückung, um diese Fehlermeldungen zu entfernen und genießen Sie eine einwandfreie Leistung der Philips [~5 W] LED-Signallampen.
Alle Vorteile anzeigen

LED-Warnungsunterdrückung

Das Maximum an Sicherheit und Stil beim Fahren

  • Lampentyp: CANbus 5W

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 5 W

LED-Warnungsunterdrückung

In einigen Fahrzeugen, die mit einem CANbus-Kontrollsystem ausgestattet sind, kann die Installation von LED-Lampen Fehleranzeigen auf dem Armaturenbrett auslösen. Mit der Philips LED-Warnungsunterdrückung vermeiden Sie Fehleranzeigen durch Fehldiagnosen des CANbus-Systems.

Technische Daten

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Bewertung

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08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Diese Bewertung wurde für 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores verfasst

Diese Bewertung wurde für 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores verfasst

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