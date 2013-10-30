Eingestellt
Lampentyp: H7
Packung mit: 2
12 V, 55 W
Dank einer speziellen Beschichtung auf den Lampen sorgt Philips ColorVision für einen farbigen Glanz und entspricht dabei den Richtlinien der Europäischen Union. So können Sie Ihrem Auto eine persönliche Note verleihen und gleichzeitig mit sicherem, weißem Licht unterwegs sein.
Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive
Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.
3.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer verfasst