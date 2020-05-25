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Alle Serien

  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe

Eingestellt

RacingVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12972RVS2

2.6
| (8) Bewertungen
Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
Philips RacingVision Autolampen sind die perfekte Wahl für leidenschaftliche Fahrer. 150 % mehr Helligkeit sorgen für schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und somit für ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis.
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Grenzenloses Licht und Fahrvergnügen

Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe

  • Lampentyp: H7

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 55 W

Sehen Sie weiter, und reagieren Sie schneller mit bis zu 150 % mehr Helligkeit

Während der Fahrt in der Nacht benötigen Sie die beste Sicht. Je weiter Sie deutlich sehen können, desto schneller können Sie auf Geschehnisse auf der Straße reagieren. Philips RacingVision Scheinwerferlampen steigern Ihre Sicht dank bis zu 150 % mehr Helligkeit. Erkennen Sie Hindernisse deutlich früher als bei anderen, weniger leistungsstarken Halogenlampen. So genießen Sie eine sicherere, angenehmere Fahrt.

Eine der hellsten Lampen für eine hervorragende Lichtleistung

Mit besseren, helleren Lampen fahren Sie einfach besser. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Chrombeschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips RacingVision Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt – für ein entspannteres, kontrollierteres und außergewöhnliches Fahrerlebnis.

Helleres Licht für sportliche Fahrer

Sportliche Fahrer erwarten mehr Leistung von Ihrem Auto. Mit bis zu 150 % mehr Helligkeit auf der Straße sorgen die homologierten Philips RacingVision Scheinwerferlampen für mehr Spaß auf und jenseits der Straße.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.6

von 5

8

Bewertungen

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Vorteile

Helder wit licht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 koplamp auto verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 koplamp auto verfasst

19/01/2021

France

France

Verifizierter Käufer

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Vorteile

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Nachteile

Durée de vie limite

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant verfasst

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration