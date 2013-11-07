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12972XVB1
Sicher unterwegs
Die Philips X-tremeVision Halogen-Scheinwerferlampe bietet bis zu 100 % mehr Sicht. X-tremeVision wurde mit modernster Technologie für ultimatives helles Licht entwickelt. Sie ist ECE-konform und für den Einsatz im Straßenverkehr zugelassen.
Lampentyp: H7
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 55 W
Dank des einzigartigen Produktdesigns bietet X-tremeVision ein ultimatives helles Licht auf der Straße
Mit X-tremeVision können Sie Hindernisse und Verkehrsschilder frühzeitiger erkennen und schneller reagieren. Licht ist ein grundlegender Bestandteil des Fahrerlebnisses sowie der Schlüssel zur Unfallverhütung. Dieses Produkt verhindert Unfälle aktiv, indem es die Gesamtsichtbarkeit und Straßenbeleuchtung erhöht.
X-tremeVision erfüllt die Standards der ECE-Homologation vollständig.
2.7
von 5
106
Bewertungen
lenalaus
07/11/2013
Deutschland
empfehlenswert
sehr gutes und helles licht genauso wie bei der vorgängerbirne Philips X-tremeVision +80%. hatte den vorgänger ca 4 jahre verbaut gehabt und durch diese nun neuerworbenen ausgetauscht. die alten waren immer noch nicht defekt aber nach den jahren mußten einfach mal ein paar neue her. wenn sie genauso halten ist alles top. die lichtausbeute ist nur minimalst besser wie bei den +80%. ergebnis für mich, sehr helles licht und der scheinwerfer, in dem sie verbaut, bringt dieses optimal auf die strasse. empfehlenswert
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dkaragiorgos
12/11/2011
United Kingdom
dont need xenon anymore
this lamp is better than the x-treme power which outruns all rivals. the only thing is that maybe they fade after 2-3 years of use as the x-treme power, but who cares?
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Mart7520
07/12/2015
France
Super !
J'ai acheté cette ampoule car les nuits sont plus longue et franchement aucun regret les 130 % de différence sont clairement visible. Eclaire beaucoup plus loin et beaucoup plus les bas côtés. Concernant la durée de vie, certains diront qu'elle est insuffisante mais en même temps la durée de vie est inscrite sur l'emballage... Sinon vraiment pas déçu de cet achat.
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