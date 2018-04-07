Eingestellt
227E7QDSB/00
Leuchtende Farben, kristallklare Details
Dieser großartige Breitbild-Monitor bietet lebendige Farben und präzise Details in einem eleganten Design, das jedem Zuhause oder Büro einen frischen Look verleiht.
E-line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
Full HD (1.920 x 1.080)
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
3.8
von 5
4
Bewertungen
dude
07/04/2018
United Kingdom
Value for money
Given the price.. I don't see how you can do better? It works.
Diese Bewertung wurde für 237E7QDSB LCD monitor verfasst
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Rody
27/02/2017
Italia
Verifizierter Käufer
Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente
Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 227E7QDSB Monitor LCD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Peter57
28/11/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
Super schöner Bildschirm
Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 237E7QDSB LCD-Monitor verfasst
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Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
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Eine intelligente Reaktionszeit entspricht dem optimalen Wert aus GtG- oder GtG (BW)-Tests.