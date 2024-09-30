ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

Xenon X-tremeVision gen2 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Support

Xenon X-tremeVision gen2Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

85126XV2C1

Xenon X-tremeVision gen2 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Datenblatt

  • PDF Datei, 554.7 kB
  • 30 September 2024

Service und Garantie

Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

Garantie

Unsere Produktgarantierichtlinien

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter