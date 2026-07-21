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AJ3121/12
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Philips Radio Uhr ist an die Stromversorgung angeschlossen, wieso zusätzlich Batterien?
Ausschalten der ALARM Funktion an meinem Philips Radiowecker
Wie werden CLOCK oder ALARM auf meiner Philips Radio Uhr eingestellt?
Wie wird die TUNER-Funktion der Philips Radio Uhr betätigt?
Schlummermodus (SLUMBER/SLEEP) auf meinem Philips Wecker deaktivieren
Wie wird das Philips Gerät gereinigt?
Einstellen der Weckfunktion auf der Philips Radio Uhr
Einstellen des Sleep Timers von meiner Philips Radio Uhr
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts