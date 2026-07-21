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AJ3540/12
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Philips Radio Uhr ist an die Stromversorgung angeschlossen, wieso zusätzlich Batterien?
Wie wird der Sleep-Timer an meiner Philips Radio Uhr eingestellt?
Wie kann ich die Display-Helligkeit meiner Philips Radio Uhr anpassen?
Wie funktioniert die Radiowiedergabe der Philips Radio Uhr?
Ausschalten des Weckers an meinem Philips Radiowecker
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts