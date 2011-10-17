Eingestellt
Support
AS351/05
Eingestellt
Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Was kann ich tun, wenn ich Probleme mit der Philips DockStudio App habe?
Anruf möglich während Telefon an Philips Dockinglautsprecher angeschlossen?
Verbindung zwischen Telefon und Philips Gerät trennbar, wenn ich mit dem Gerät Musik höre?
Empfängt mein mobiles Gerät SMS, Benachrichtigungen und andere Nachrichten, wenn es gedockt ist?
Wie wird das Philips Gerät gereinigt?
Wie erhalte ich die DockStudio App für meine Philips Station?